Satechi: Hardware-Aktion auf Alu-Tastaturen für den Mac

Der auf Peripheriegeräte und auf Premium-Zubehör für Mac-Nutzer spezialisierte Anbieter Satechi fährt eine Hardware-Aktion auf seine Aluminium-Tastaturen. Diese werden noch bis einschließlich 22. Mai mit Preisnachlässen von bis zu 20 Prozent angeboten. Für Satechi-Verhältnisse fast schon echte Schnäppchen, geizt der Ausrüster für gewöhnlich doch mit Preisreduktionen.

Die Satechi Aluminium BT Backlit

Nach Angaben des deutschen Distributors sind die folgenden vier Modelle ab sofort günstiger zu haben:

Die Satechi-Tastaturen sind speziell für den Einsatz am Mac ausgelegt. Die Modell-Varianten X1, X3 und W3 des so genannten Slim Keyboards wurden erst im März 2022 in den Markt eingeführt.

Mit Akku, USB-C und Hintergrundbeleuchtung

Die dünnen Aluminium-Tastaturen verfügen über eine regulierbare Hintergrundbeleuchtung, werden per USB-C-Kabel aufgeladen und verbinden sich wahlweise ebenfalls per USB-C oder drahtlos per Bluetooth mit dem Mac.

Das Satechi Slim X1 Bluetooth Keyboard-DE

Die Slim X1 und die Slim X3 unterscheiden sich zum einen durch das erweiterte Layout mit Ziffernblock, das nur die X3 besitzt, aber auch durch in Sachen Akkulaufzeit.

Während die Slim X1 auf Betriebszeit von etwa 45 Stunden bei inaktiver Hintergrundbeleuchtung kommt und bei 15 Prozent Batteriekapazität auf eine Standby-Zeit von 13 Tagen kommt, hält die Slim X3 etwa 60 Stunden bei inaktiver Hintergrundbeleuchtung durch und macht eine Standby-Zeit von 17 Tagen für sich geltend.

Das Satechi Slim X3 Bluetooth Keyboard-DE

Die Slim W3 von Satechi ist kabelgebunden, bietet drei Helligkeitsstufen, besitzt aber keinen Akku. Die Satechi Aluminium fällt schwerer und größer aus, besitzt eine eigenwilligere Tastenform und gestattet das schnelle Umschalten zwischen drei verbundenen Bluetooth-Geräten.