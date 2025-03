WWDC 2025: Apple zeigt iOS 19 und macOS 16 am 9. Juni

Apple plant, seine jährliche WWDC-Entwicklerkonferenz wieder vollständig digital durchzuführen. Wie das Unternehmen mitteilt, soll die Veranstaltung im Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2025 stattfinden und über mehrere Kanäle zugänglich sein – unter anderem über die Apple Developer App, die zugehörige Webseite und im Kanal @AppleDeveloper auf Googles Videoplattform YouTube.

Am ersten Tag sei zusätzlich ein Treffen im Apple Park vorgesehen, für das sich interessierte Entwickler anmelden können.

Noch 76 Tage bis zur WWDC 2025

Konkret ist zum Start der Konferenz am 9. Juni ein begleitendes Vor-Ort-Event in Cupertino geplant. Dort soll eine begrenzte Zahl von Teilnehmenden die Möglichkeit erhalten, die Auftakt-Keynote gemeinsam zu verfolgen und mit Apples Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.

Parallel dazu richtet sich Apple mit der sogenannten Swift Student Challenge an Studierende. Diese konnten Projekte einreichen, deren Bewertung derzeit läuft. Die Teilnehmenden sollen am 27. März über das Ergebnis informiert. Für herausragende Beiträge sollen bis zu 50 Personen zu einem dreitägigen Besuch nach Kalifornien eingeladen werden.

Wie immer richtet sich Apples WWDC-Entwicklerkonferenz an Softwareentwickler, die sich über anstehende technische Neuerungen der Apple-Betriebssysteme informieren möchten. Im Mittelpunkt stehen digitale Inhalte, Online-Seminare sowie von Apple-Ingenieuren betreute Entwickler-Sessions, bei denen Teilnehmende mit Apple-Mitarbeitern in Kontakt treten können.

Apple zeigt iOS 19 und macOS 16 am 9. Juni

Wie in den Vorjahren dürften im Rahmen der Veranstaltung Einblicke in bevorstehende Versionen der Betriebssysteme von Apple gegeben werden. Unter anderem rechnen wir mit der Vorstellung von iOS 19 und macOS 16. Hier wird spannend sein, welche KI-Neuerungen Apple in diesem Jahr präsentiert; hat der Konzern doch erst vor wenigen Tagen den KI-Ausbau der Sprachassistenz Siri vertagen müssen, der zur WWDC 2024 präsentiert worden war.