Dialog ohne Zusatzinfos: Netflix erweitert Untertitel-Optionen

Der Video-Streaming-Platzhirsch Netflix führt eine neue Untertitel-Option ein, die sich gezielt an Nutzer richtet, die Inhalte in der Originalsprache mit einfacher Textwiedergabe verfolgen möchten.

Bislang standen bei Originalversionen ausschließlich sogenannte SDH-Untertitel („Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing“, also Untertitel für Menschen mit Hörverlusten) zur Verfügung. Diese enthalten neben den gesprochenen Dialogen auch Informationen zu Hintergrundgeräuschen, Musikstimmungen und teils auch Angaben zur sprechenden Figur.

Dialog ohne Zusatzinfos

Mit der neuen Auswahlmöglichkeit wird nun eine reduzierte Untertitelvariante angeboten, die ausschließlich das gesprochene Wort wiedergibt – ohne akustische Zusatzhinweise oder Kontextinformationen.

Nutzer finden diese Option direkt in der Spracheinstellung des jeweiligen Titels, beginnend mit neuen Produktionen wie der fünften Staffel der Serie „You“. Dort können sie zwischen zwei englischen Untertitelformaten wählen: „English“ für den reinen Dialogtext und „English (CC)“ für die umfassendere SDH-Version.

Einführung in mehreren Sprachen

Das Angebot beschränkt sich nicht auf den englischsprachigen Raum. Laut Netflix sollen die neuen Untertitel mit reduziertem Umfang künftig für alle neuen Eigenproduktionen in sämtlichen unterstützten Sprachen verfügbar sein. Die Funktion richtet sich insbesondere an Zuschauer, die Serien oder Filme in ruhiger Umgebung oder auf niedriger Lautstärke verfolgen.

Hintergrund dieser Anpassungen ist das veränderte Sehverhalten vieler Nutzer: In den USA wird etwa die Hälfte aller Netflix-Inhalte inzwischen mit aktivierten Untertiteln gesehen. Die neuen Einstellungen sollen eine differenziertere Auswahl ermöglichen, die verschiedenen Sehgewohnheiten besser gerecht wird.

ifun.de hatte bereits zuvor über die wachsende Bedeutung von Untertiteln und mehrsprachigen Inhalten bei Netflix berichtet.