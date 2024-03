AirDrop zum Mac: Empfangs-Mitteilungen bleiben permanent geöffnet

Wer regelmäßig AirDrop verwendet, um Dateien vom iPhone oder iPad auf einen Mac zu übertragen, wird die von Apple mit macOS 14.4 eingeführte Änderung vermutlich schon bemerkt haben. Die nach einer abgeschlossenen Übertragung rechts oben auf dem Mac-Bildschirm angezeigten Hinweismeldungen bleiben dort jetzt permanent stehen, anstatt wie zuvor nach wenigen Sekunden wieder zu verschwinden.

Bug oder Feature? Unsere Vermutungen tendieren eindeutig in Richtung Fehler, denn was auch immer die Umstellung veranlasst hat, einen praktischen Nutzen können wir dieser neuen Eigenschaft nicht abgewinnen. Ganz im Gegenteil: Wenn man die Datenübertragung mithilfe von AirDrop regelmäßig verwendet, ist man schnell von der Neuerung genervt. Dazu kommt, dass man mehrere dieser AirDrop-Hinweise nicht gemeinsam entfernen kann, sondern sie per Mausklick einzeln löschen muss.

Ihr müsst übrigens nicht nach einer Einstellung von macOS suchen, mit deren Hilfe sich dieses Verhalten konfigurieren lässt. Apple hat dergleichen nicht vorgesehen sondern geht davon aus, dass der Nutzer hier an der Hand genommen werden muss. Allgemein wünschen wir uns dringend mehr Möglichkeiten, das Verhalten der Mitteilungen und andere Finder-Vorgaben besser an die persönliche Arbeitsweise anzupassen.

Auch Downloads-Ordner geht automatisch auf

Wir konnten den oben beschriebenen Fehler auf mehreren unterschiedlichen, unter macOS 14.4 laufenden Mac-Modellen nachvollziehen. Begleitend dazu öffnet sich auch auf all diesen Rechnern nach erfolgter Dateiübertragung automatisch das Fenster mit dem Downloads-Verzeichnis.

Dies kann durchaus praktisch sein, wenn man direkt auf die übertragene Datei zugreifen will. Aber auch hier würden wir uns mehr Möglichkeiten zur Einflussnahme wünschen und selbst entscheiden, ob die Datei nach der Übertragung direkt angezeigt werden soll oder nicht.

Warten wir ab, ob Apple hier mit macOS 14.4.1 nachbessert oder ob wir uns dauerhaft an die neue Verhaltensweise von macOS gewöhnen müssen.