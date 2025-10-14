ifun.de — Apple News seit 2001. 44 853 Artikel

Für die lokale Serienverwaltung

Mit Apple Intelligence: Flix Fixer benennt Videodateien automatisch um
Die macOS-App Flix Fixer unterstützt Nutzer beim Sortieren und Umbenennen ihrer Videoarchive. Dabei setzt die Anwendung auf die Integration von Apple Intelligence, um Serien- und Filmdateien automatisch zu analysieren und korrekt zu benennen.

Einstellungen Flix Fixer

Auch unstrukturierte oder unvollständige Dateinamen sollen zuverlässig erkannt werden. Anhand offizieller Episodeninformationen erstellt die App neue, einheitliche Dateinamen im gewünschten Format. Die zugrunde liegenden Metadaten stammen unter anderem aus OMDb und TheTVDB. Neben Einzeldateien können auch komplette Staffeln oder ganze Ordner automatisch verarbeitet werden.

Anpassbare Vorlagen für Plex, Kodi und mehr

Flix Fixer bietet mehrere vordefinierte Namensschemata, etwa für Plex, Kodi oder Jellyfin. Darüber hinaus lassen sich über einen integrierten Vorlageneditor individuelle Muster erstellen. Nutzer können dort strukturierte Bausteine wie Serienname, Jahr, Staffel- und Episodennummer, Videoauflösung oder Audioformat frei kombinieren.

Flix Fixer

Eine Live-Vorschau zeigt das Ergebnis vor dem Speichern an. Für automatisierte Arbeitsabläufe unterstützt die App das Beobachten ausgewählter Verzeichnisse. In diesen überwachten Ordnern werden neu abgelegte Videodateien erkannt und automatisch umbenannt. Die Benutzeroberfläche ist auch im Dunkelmodus verfügbar.

Neue Funktionen in Version 2.2

Mit dem jüngsten Update auf Version 2.2 erweitert Flix Fixer seine Funktionen deutlich. Neu ist unter anderem die Unterstützung für OMDb-Daten zur Umbenennung von Filmen sowie der Zugriff auf Serieninformationen via TheTVDB. Der Template Builder wurde überarbeitet und erlaubt nun eine noch differenziertere Steuerung der Benennungslogik. Auch Unterordner werden bei der Verarbeitung berücksichtigt.

Drop Flix Fixer

Die Basisversion der App ist kostenlos nutzbar, wer die Beschränkung von 250 Umbenennungen aufheben möchte, kann dies über einen In-App-Kauf zum Preis von 5 Euro tun.

14. Okt. 2025 um 08:33 Uhr von Nicolas


