Ausbau erneuerbarer Energien in Europa
Apple finanziert Ökostromprojekte für Gerätebetrieb, doch Zweifel bleiben
Apple investiert in Europa verstärkt in neue Wind- und Solarparks, die rechnerisch jenen Strom liefern sollen, den europäische Nutzerinnen und Nutzer beim Laden ihrer Apple Geräte verbrauchen. Projekte in Ländern wie Griechenland, Polen oder Lettland sollen insgesamt eine zusätzliche Kapazität von 650 Megawatt bereitstellen. Das entspricht laut Apple über eine Million Megawattstunden Strom bis zum Jahr 2030.
Apple will auch Gerätenutzung ausgleichen
Der Ansatz ist Teil der unternehmensweiten Klimastrategie, mit der Apple bis Ende des Jahrzehnts über seinen gesamten Fußabdruck hinweg CO₂-neutral werden will. In der Bilanz des Unternehmens machten die Emissionen durch die Produktnutzung zuletzt knapp ein Drittel der Gesamtemissionen aus. Ein Ziel lautet daher, den durch iPhones, Macs oder iPads verursachten Stromverbrauch weltweit zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie auszugleichen.
Die neuen Projekte in Europa sind Teil dieses globalen Vorhabens. Apple betont, in Regionen mit besonders hohen Emissionswerten zu investieren. So entsteht in Polen eine 40-Megawatt-Solaranlage, in Rumänien soll ein Windpark mit 99 Megawatt ans Netz gehen. Weitere Anlagen sind in Italien, Griechenland und Spanien in Vorbereitung oder bereits in Betrieb. Der Strom wird lokal eingespeist und soll regional den rechnerischen Ausgleich für den Apple-Stromverbrauch schaffen.
Kritik an Intransparenz bleibt bestehen
Doch nicht alle Umweltverbände zeigen sich überzeugt. Erst im August hatte die Deutsche Umwelthilfe erfolgreich gegen Apple geklagt. Anlass war das Label „CO2-neutral“, mit dem Apple die Apple Watch bewarb. Die Organisation warf dem Konzern Greenwashing vor und kritisierte mangelnde Transparenz bei den zugrundeliegenden Kompensationsmaßnahmen. Eine Auffassung, die das Landgericht Frankfurt am Main teilte.
Besonders im Fokus stand damals der sogenannte „Restore Fund“, mit dem Apple CO₂-Projekte finanziert und gleichzeitig wirtschaftliche Interessen verfolgt.
Auch wenn sich die jetzt angekündigten Energieprojekte von den umstrittenen Kompensationsprogrammen unterscheiden, steht Apple weiterhin unter Druck, nachvollziehbar zu belegen, wie genau die behauptete Klimawirkung entsteht und ob sie sich langfristig messen lässt.
