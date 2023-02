Amazon: Mindestbestellwert für versandkostenfreie Lieferung jetzt 39 Euro

Amazon hebt den Mindestbestellwert für die versandkostenfreie Lieferung ohne Prime-Mitgliedschaft auf 39 Euro an. Diese Änderung hat sich ja bereits Ende Januar abgezeichnet, als die erhöhte Preisangabe erstmals für kurze Zeit auf der Übersichtsseite für die Versandkosten bei Amazon Deutschland erschienen ist.

Mit dem neuen Mindestbestellwert für die versandkostenfreie Lieferung gleicht Amazon seine Preisgestaltung in Deutschland an das Niveau einiger anderer europäischer Länder an. Es gibt allerdings auch Ausnahmen in die entgegengesetzte Richtung, so liegt der Mindestbestellwert für die versandkostenfreie Lieferung in den Niederlanden beispielsweise bei lediglich 20 Euro – dort ist das Unternehmen allerdings auch erst seit zwei Jahren mit einem lokalen Onlineshop präsent.

Der nun höhere Mindestbestellwert in Deutschland dürfte für niemand überraschend kommen. Die allgemeinen Preissteigerungen über die vergangenen Jahren hinweg haben hierzulande insbesondere auch die Lieferkosten betroffen und war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann und auf welche Weise große Versender wie Amazon hier entsprechend gegensteuern.

Prime-Versand bleibt kostenlos

Für Prime-Abonnenten von Amazon bleibt der Versand derweil weiterhin kostenlos. Vermutlich hat Amazon die zusätzlichen Kosten hier zumindest ein Stück weit bereits durch die Prime-Preiserhöhung im vergangenen Jahr abgefangen. Seit August bezahlen Mitglieder von Amazon Prime wahlweise 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro als Jahrespauschale.

Im Preis von Amazon Prime ist dann nicht nur die versandkostenfreie Lieferung enthalten, sondern man hat darüber hinaus auch Anspruch auf unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und kann von den Unterhaltungsangeboten von Amazon Gebrauch machen – konkret sind das aktuell neben Prime Video auch der Musikdienst Prime Music und eine wechselnde Auswahl kostenlos verfügbarer E-Books und E-Magazine.