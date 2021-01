Mimir verwaltet und spielt Podcasts auf dem Mac

Mit der Mac-App Mimir will der Entwickler Grant Davis eine Alternative zu Apples Podcast-App bieten. Die Anwendung will insbesondere mit ihrer einfach zu bedienenden Oberfläche punkten und setzt auf eine „Now playing“-Liste, zu der Folge-Episoden per Drag-and-Drop hinzugefügt werden können.

Mimir ist dreispaltig aufgebaut, das Hauptfenster wird von einem Navigationsmenü mit Suchfunktion, Empfehlungen und den persönlichen Abos auf der linken und der aktuellen Wiedergabeanzeige auf der rechten Seite eingerahmt. Über das Hauptfenster der App hat man Zugriff auf Empfehlungen, Suchergebnisse oder die detaillierte Einzelansicht von ausgewählten Sendungen. Aus den hier ebenfalls angezeigten Listen der Einzelfolgen können diese einfach per Drag-and-Drop in den Wiedergabebereich gezogen werden.

Die Benutzeroberfläche von Mimir ist bislang nur in englischer Sprache verfügbar. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Inhalte selbst. Hier wurden uns im Bereich „Recommendations“ direkt deutsche Podasts angezeigt, zudem lassen sich unabhängig von Sprache und Ort der Veröffentlichung beliebige Podcasts über die Suchfunktion der App finden. Wer bereits eine andere Podcast-App verwendet, kann eine bestehende Bibliothek im OPML- oder iTunes-Format auch direkt in die App importieren.

Auch über Setapp verfügbar

Mimir wird aktuell in Version 1.2 im Mac App Store angeboten. Die Anwendung kann kostenlos getestet werden. Um die Mac-App-Store-Version wird anschließend in vollem Umfang zu nutzen, ist ein Abo zu 1,49 Euro im Monat oder 13,99 Euro im Jahr fällig. Ganz neu ist Mimir nun allerdings auch ohne Zusatzkosten im Rahmen der Software-Flatrate Setapp erhältlich.

Bezüglich der indirekt über Setapp oder auch das Mac-App-Store-Abo anfallenden Nutzungskosten merkt der Entwickler an, dass Funktionen wie kuratierte Listen und Empfehlungen auf einem externen Dienst basieren, der neben der Entwicklung der App über diese Gebühren finanziert wird.