Thunderbolt-4-Dock von Kensington bietet 11 Anschlüsse und 90 Watt Ladestrom

Die Preise für Thunderbolt-3-Docks dürften in den nächsten Monaten deutlich fallen. Mittlerweile arbeiten wohl alle Hersteller an aktualisierten Modellen mit Unterstützung für Thunderbolt 4. Mit dem Thunderbolt-4-Dock SD5700T hat Kensington sein erstes Produkt in dieser Geräteklasse im Programm.

Der Hersteller bewirbt das neue Dock für die Verwendung mit Macs und Windows-Computern. Angeschlossene Notebooks und Geräte können dabei mit 90 Watt Ladestrom versorgt werden – dafür ist das mitgelieferte Netzteil wie unten zu sehen aber auch echt ein „Klopper“. Insgesamt stellt das Kensington-Dock elf Anschlüsse bzw. Lesegeräte für Zubehör bereit:

4 x Thunderbolt 4

4 x USB-A

Gigabit-Ethernet

Audio

UHS-II SD 4.0-Kartenleser

Thunderbolt 4 ist abwärtskompatibel und setzt auf die gleichen Stecker wie Thunderbolt 3 und USB-C. Die neue Technologie erlaubt aber beispielsweise längere Kabelverbindungen.

Die Thunderbolt-4-Docks bewegen sich preislich in den selben Regionen, wie wir sie von Thunderbolt 3 kennen. Kensington setzt den Verkaufspreis für das Thunderbolt-4-Dock SD5700T mit 300 Euro an.