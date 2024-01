Millionen für Moskau: Apple zahlt 1,2 Milliarden Rubel Strafe

Der russische Staatshaushalt kann sich über eine Finanzspritze in Höhe von 1,2 Milliarden Rubel freuen, die Apple jetzt an die staatliche Antimonopol-Kommission FAS überwiesen hat. Wie die russischen Marktwächter der FAS am Montag bekannt gegeben haben, hat der iPhone-Konzern damit eine bereits im vergangenen Jahr verhängte Strafzahlung geleistet, die umgerechnet etwa bei rund 12,5 Millionen Euro gelegen hat.

Die russischen Behörden hatten Apple zu der Strafzahlung verdonnert, nachdem diese zu dem Schluss gekommen waren, Apple würde sich einen Marktvorteil verschaffen, indem ausgesuchte Anwendungen des Unternehmens bereits auf dem iOS-Betriebssystem vorinstalliert ausgeliefert wurden. Auch die Pflicht zum In-App-Kauf wurde verhandelt.

Pflicht zum In-App-Kauf: Apple wehrt sich in Russland

Ein Rechtsstreit, der in den vergangenen Jahren nicht nur dazu führte, dass Apple mit entsprechenden Bußgeldern belegt wurde, der Konzern wurde auch dazu verdonnert, russischen Anwendern die Möglichkeit einzuräumen, bei der Ersteinrichtung ihrer Geräte, die automatische Installation ausgewählter russischer Applikationen durchführen zu lassen.

Apple in Russland inaktiv

Dies dürfte inzwischen aber so gut wie keine Rolle mehr spielen, da Apple den offiziellen Verkauf der eigenen Hardware als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mittlerweile komplett eingestellt hat und auch viele Dienste des Unternehmens nicht mehr für die Bürger Russlands zur Verfügung stellt. Auch der Einsatz von Apple Pay in Russland ist nicht mehr möglich.

Die Strafzahlung ist bereits die zweite innerhalb der letzten zwölf Monate. Erst im vergangenen Februar musste Apple 11 Millionen Euro für den Missbrauch der eigenen marktbeherrschenden Stellung zahlen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat Apple die Strafzahlung auf Rückfrage nicht kommentiert. In der Vergangenheit hat der Konzern mit Bezug auf den russischen Rechtsstreit angegeben, die Entscheidung der russischen Marktwächter zu respektieren, mit Blick auf die formulierten Vorwürfe jedoch eine grundsätzlich andere Ansicht zu vertreten.