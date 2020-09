Microsoft: Xbox Series S kommt bald

Nachdem uns in der Vergangenheit schon diverse Hinweise diesbezüglich über den Weg gelaufen sind, hat Microsoft das Kommen einer Xbox Series S nun offiziell bestätigt. Es handle sich dabei um die kleinste Xbox, die je vorgestellt wurde. Microsoft erwähnt auch schon die US-Preisempfehlung von 299 Dollar. Konkrete Aussagen zum Starttermin gibt es allerdings noch nicht, dies soll allerdings bald schon der Fall sein.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020