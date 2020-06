Microsoft Stores schließen komplett, mehrere Apple Stores temporär

Microsoft hatte mit seinem Store-Konzept wohl nicht mal ansatzweise so viel Erfolg wie Apple. Wie das Unternehmen bekannt gibt, werden alle Microsoft Stores rund um den Globus geschlossen. Das Unternehmen will sich fortan auf den Onlinehandel beschränken. Bereits jetzt erreiche man darüber mehr als 1,2 Milliarden Kunden in 190 Regionen.

Microsoft hat seien Filialniederlassungen in erster Linie in den USA betrieben. Die einzig europäische Filiale ist der Microsoft Store in London, nur ein paar Schritte vom dortigen Apple Store Regent Street entfernt.

Apple mit weiteren Corona-Schließungen

Auch Apple schüttelt mit Blick auf seine Ladengeschäfte keine guten Nachrichten aus dem Ärmel. Hier sind die Einschränken wohl aber nur zeitlich begrenzt. Der iPhone-Hersteller muss in den USA aufgrund einer erneuten Corona-Welle weitere Filialen erneut schließen. Bereits vergangene Woche war dies in einigen Regionen der USA der Fall, jetzt wurden die Schließungen offenbar auf ganz Florida sowie Bereiche von Texas ausgeweitet.