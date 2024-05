Microsoft OneDrive: Mac-Version macht den Papierkorb voll

Wir geben hier mal eben einen Leserhinweis an euch weiter, der sich an Nutzer von Microsoft Office und hier insbesondere der Cloud-Speicherlösung Microsoft OneDrive richtet. Die aktuelle Version der OneDrive-App scheint auf einem Teil der Systeme den Mac-Papierkorb zu fluten und dort Tausende von Dateien abzulegen.

Die ersten Hinweise auf diese Problematik gehen auf den Monatswechsel zurück. Unter welchen Bedingungen das Problem konkret auftritt, konnten wir bislang jedoch nicht ermitteln. Jedenfalls sehen sich die betroffenen Nutzer damit konfrontiert, dass ihr Papierkorb teils im Sekundentakt mit mehreren Tausend Dateien gefüllt wird, die unterschiedliche Formate haben, darunter .ini, .bin oder auch .txt. Das Löschen des Papierkorbs schafft nur kurzzeitig Abhilfe und der Prozess lässt sich lediglich durch Deaktivieren der WLAN-Verbindung stoppen.

Beispielbild aus Apples Support-Foren

In den Apple-Supportforen haben sich inzwischen einige betroffene Nutzer eingefunden. Dort macht gerade der Ratschlag die Runde, dass man die OneDrive-App komplett zurücksetzen soll. Dieser Tipp schafft bei den meisten, aber nicht bei allen betroffenen Nutzern Abhilfe.

Problem tritt mit aktueller Mac-Version auf

Microsoft OneDrive ist eine kostenlose Beigabe zu den Office-Abos von Microsoft. Dementsprechend findet der Cloud-Speicherdienst auch vergleichsweise häufig Verwendung (oder ist zumindest auf den Rechnern der Nutzer installiert).

Der Zugriff ist per Webbrowser oder über die von Microsoft angebotenen Apps möglich. So wie es aktuell aussieht, sind nur Nutzer betroffen, die OneDrive in Verbindung mit der zugehörigen Mac-Anwendung verwenden.

Microsoft gibt die aktuelle Versionsnummer von OneDrive für den Mac im Mac App Store mit 24.081.0421 an, das Update ist hier vor fünf Tagen erschienen. Direkt über die Microsoft-Webseite lässt sich die neueste Version von OneDrive bereits seit Monatsbeginn beziehen.