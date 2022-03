Microsoft OneDrive für Apple-Prozessoren optimiert

Microsoft reicht nun auch die Kompatibilität seiner Cloud-Speicherlösung OneDrive mit Apple-Prozessoren nach. Wie das Unternehmen mitteilt, ist die im Office-Paket enthaltene Anwendung ab der Version 22.022 für Apples M1-Prozessoren optimiert.

Microsoft jongliert hier gerade ein wenig mit den Versionsnummern und Neuerungen. So hat das Unternehmen eben erst bekannt gegeben, dass der Rollout von OneDrive in der höheren Version 22.033 startet und sich darin entscheidende Verbesserungen mit Blick auf die Integration in das kommende macOS 12.3 finden. Nutzer von OneDrive hatten zuvor teilweise vom Betriebssystem eine Kompatibilitätswarnung erhalten, in der darauf hingewiesen wurde, dass OneDrive auf einen veralteten Standard setzt.

Während macOS 12.3 wohl frühestens nächste Woche freigegeben wird und die finale Verfügbarkeit der vollumfänglichen OneDrive-Integration somit noch ein wenig Zeit hat, wird die Optimierung für Apple-Prozessoren schon längst von Microsoft gefordert. Dies ist dem aktuellen Blog-Eintrag des Anbieters zufolge nun der Fall: „Wir wissen, dass dies eine lang erwartete und stark nachgefragte Funktion ist, und wir freuen uns, sie beginnend mit dem Build 22.022 allgemein verfügbar zu machen“.

Unklarheiten gibt es in diesem Zusammenhang allerdings noch, denn zumindest im im Mac App Store angebotene Version von Microsoft OneDrive ist trotz einer höheren Versionsnummer aktuell noch ausschließlich für Intel-Prozessoren optimiert, während es sich bei dem direkt direkt bei Microsoft angebotenem Download bereits um die für Apple-Prozessoren optimierte Version handeln sollte.

OneDrive synchronisiert System-Verzeichnisse

Während die Unterstützung für Apple-Prozessoren ab sofort für alle Nutzer von OneDrive bereitgestellt wird, kündigt Microsoft zunächst nur für Teilnehmer am Beta-Programm „Insider“ eine weitere für Mac-Nutzer interessante Neuerung an. Dank der verbesserten Integration in macOS Monterey sollen sich künftig auch vom System vorgegebene Verzeichnisse wie der Schreibtisch oder „Dokumente“ vollumfänglich über OneDrive synchronisieren lassen.