Microsoft Office 365: Datenschutzkonferenz untersagt Einsatz in Schulen

Welche konkreten Konsequenzen der Beschluss hat, muss in betroffenen Institutionen entschieden werden. Weiterführende Informationen zum Hintergrund der als problematisch eingestuften Verhaltensweisen des Bürosoftware-Paketes hat der Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Dieter Kugelmann, auf dieser Sonderseite zusammengefasst .

In der Datenschutzkonferenz kommunizieren die unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder miteinander. Diese haben die Arbeitsgruppe „Microsoft-Onlinedienste“ ins Leben gerufen, um abzuklären, ob das von Microsoft angebotene Bürosoftware-Paket den hiesigen Datenschutz-Vorgaben genügt und damit großflächig in Behörden, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden kann.

