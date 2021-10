Microsoft Office 2021 für Mac startet: Einmalkauf ohne Abo

Das Office-Paket ist in zwei Versionen verfügbar: Office Home & Student 2021 sowie Office Home & Business 2021 . Die beiden Bundles unterscheiden sich dabei nicht nur im Umfang der integrierten Anwendungen, sondern auch in den von Microsoft eingeräumten Nutzungsrechten.

Wie angekündigt hat Microsoft heute mit dem Verkauf der neuesten Office-Version begonnen und bietet das beliebte Bürosoftware-Paket in der Ausgabe „Microsoft Office 2021 für Mac“ ab sofort als Vollversion ohne begleitendes Software-Abo an.

