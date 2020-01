Microsoft korrigiert schwere Sicherheitslücke in Windows

Die Windows-Nutzer unter euch sollten zeitnah die aktuell für das Microsoft-Betriebssystem veröffentlichten Sicherheitsupdates einspielen. Der damit behobene Fehler mit der Kennung CVE-2020-0601 ist so brisant, dass er nicht nur von Microsoft selbst als gravierend bezeichnet wird, sondern der National Security Agency (NSA) der USA einen Blog-Eintrag mit dem Titel „A Very Important Patch Tuesday“ wert ist.

This #PatchTuesday you are strongly encouraged to implement the recently released CVE-2020-0601 patch immediately. https://t.co/czVrSdMwCR pic.twitter.com/log6OU93cV

— NSA/CSS (@NSAGov) January 14, 2020