Microsoft: Kontext-Menüs auf dem iPad und besserer Dunkelmodus auf dem Mac

Microsoft hat bei seinen Office-Apps auf dem iPad das Zusammenspiel mit Maus und Tastatur verbessert. Den Entwicklern zufolge lässt sich das Kontextmenü jetzt per Rechtsklick einfacher und an beliebiger Stelle öffnen.

Die Office-Apps von Microsoft sind auf dem iPad bereits seit Jahreswechsel mit Trackpad- und Maus-Unterstützung ausgestattet. Apple hat die Möglichkeit, das iPad umfassend per Maus oder auch einem Trackpad zu bedienen vergangenes Jahr mit iPadOS 13.4 bereitgestellt. Mit den aktuellen Neuerungen wollen die Microsoft-Entwickler ein effektiveres Arbeiten mit Office auf dem Apple-Tablet ermöglichen. Die Neuerung steht mit der aktuellen Version 2.49 nicht nur in den Einzel-Apps für Word, Excel und PowerPoint, sondern auch in der „Kombi-App“ Microsoft Office bereit.

Word für Mac mit erweitertem Dunkelmodus

Auf dem Mac verspricht Microsoft derweil einen verbesserten Dunkelmodus. So werden in der der aktuellen Beta-Version der Textverarbeitung nicht nur die Werkzeugleiste und der Fensterhintergrund, sondern auch die Arbeitsfläche und damit das Dokument selbst dunkel und augenschonend dargestellt.

Microsoft weist darauf hin, dass der Dunkelmodus generell zunächst über die macOS-Einstellungen geregelt wird, Anwender in den Einstellungen von Word aber unabhängig davon nicht nur entscheiden können, ob das Programm an den Systemmodus gekoppelt wird, sondern auch ob sie lieber einen hellen oder dunklen Seitenhintergrund sehen wollen.

Die Neuerung befindet derzeit wie gesagt noch im Beta-Stadium. Eine Freigabe für alle Nutzer dürfte jedoch in den nächsten Wochen erfolgen.

Ähnlich wie Apples „Public Beta Program“ bietet das Office-Insider-Programm von Microsoft die Möglichkeit, vorab Zugriff auf Funktionen zu erhalten, die sich noch in der Entwicklung befinden. Der Hersteller erhofft sich in diesem Zusammenhang konstruktives Feedback und die Unterstützung dabei, Funktionserweiterungen und Updates möglichst zufriedenstellend und fehlerfrei zu veröffentlichen.