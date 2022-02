HomeKit-Türklingeln: Netatmo bietet neue Anschlussmöglichkeiten

Netatmo erweitert die Möglichkeiten zur Installation seiner mit HomeKit kompatiblen Smarten Videotürklingel. Bislang wurde für die Verwendung der Kombination aus Türglocke, Gegensprechanlage und Sicherheitskamera zwingend die Möglichkeit zum Anschluss an einen Klingeltrafo vorausgesetzt. Jetzt bietet Netatmo auch entsprechende Adapter für die Stromversorgung mittels Netzspannung an.

Ohne Bohrmaschine kommt ihr mit den neu von Netatmo angebotenen Adaptern in der Regel allerdings nicht weit. Der nun optional erhältliche Netzadapter für die HomeKit-Videotürklingel von Netatmo zielt nämlich auf die Verwendung einer Innensteckdose ab. Das mitgelieferte Anschlusskabel gewährt hier mit einer Gesamtlänge von zehn Metern in der Regel jedoch ausreichend viel Flexibilität. Als Alternative dazu bietet Netatmo nun auch einen Unterputz-Adapter an, mit dessen Hilfe die Videotürklingel über bereits in der Wand vorhandene Stromleitungen versorgt werden kann.

Die neuen Adapter lassen sich zum Preis von jeweils 24,99 Euro bei Netatmo bestellen. Alternativ gibt es die Türklingel gemeinsam mit einem der beiden Adapter derzeit auch zum Paketpreis von 314,98 Euro bei Netatmo. Im Einzelkauf fahrt ihr allerdings in der Regel günstiger, so ist die HomeKit-Türklingel von Netatmo für sich derzeit schon ab 220 Euro erhältlich.

HomeKit-Türklingeln: Wenig Alternativen in Deutschland

Allgemein sieht es auf dem Markt für Videotürklingeln mit HomeKit-Unterstützung in Deutschland noch vergleichsweise mau aus. Interessante Konkurrenzprodukte zu Netatmo wie die Logitech Circle View Doorbell oder die Smart Video Doorbell von Wemo sind bislang nur in den USA erhältlich.

Hoffnung auf eine HomeKit-Anbindung hatte uns ja anfangs auch die Anker-Tochter eufy gemacht, doch wurden die Pläne diesbezüglich zumindest für die älteren eufy-Modelle schon vor geraumer Zeit auf Eis gelegt. Was nicht ist, kann aber noch werden, denn in den FAQ zu der neu verfügbaren eufy Video Doorbell Dual hält sich der Hersteller auf die fehlende HomeKit-Kompatibilität bezogen mit den Worten „wird aktuell nicht unterstützt“ die Türen für eine mögliche Erweiterung per Update offen: „…it doesn’t currently support HomeKit.“