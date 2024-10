Office Home 2024: Microsoft bietet neue Version der Kauflizenz an

Mit Microsoft Office 2024 ist die Kauflizenz der Office-Programme von Microsoft jetzt in einer neuen Version erhältlich. Office 2024 löst die in die Jahre gekommene Version 2021 ab und wird von Microsoft als Alternative zu der Abo-Variante Microsoft 365 angeboten.

Microsoft will damit all jene Nutzer versorgen, die weiterhin auf eine klassische Kauflizenz setzen. Online-Funktionen wie die Anbindung an den Cloud-Speicher OneDrive fallen dabei allerdings weg. Ebenso profitieren Nutzer der Kauflizenz nicht von den für Microsoft 365 in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Funktionserweiterungen.

Microsoft Office 2024 wird für Mac und Windows angeboten und hat die Programme Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook im Paket. Die neue Version enthält Microsoft zufolge verschiedene technische Verbesserungen. So soll beispielsweise die Suche in Outlook effizienter arbeiten und bessere Treffer liefern, egal, ob es sich um E-Mails, Kontakte oder Termine handelt. Zudem wurde den Entwicklern zufolge die Leistung von Excel optimiert, was die Geschwindigkeit der Anwendung auch bei mehreren geöffneten Arbeitsmappen verbessern soll.

Neue Optionen für Magic Mouse und Trackpad

Mac-Nutzer dürfen sich Microsoft zufolge darüber hinaus auf neue Anpassungsmöglichkeiten in Outlook freuen, dazu zählt die Möglichkeit zur Personalisierung von Wischgesten mit dem Trackpad oder der Magic Mouse.

Eine ausführliche und nach Windows und macOS getrennte Beschreibung aller mit dem Sprung auf Office 2024 verbundenen Verbesserungen hat Microsoft hier veröffentlicht. Bei der in der Überschrift des Dokuments neben Office 2024 genannten LTSC-Variante handelt es sich übrigens um die Version für Geschäftskunden. „LTSC“ steht für „Long Term Service Channel“ und die diesbezüglich beschriebenen Features sind nur für kommerzielle Benutzer verfügbar.

Office Home 2024 ist bei Microsoft zum Preis von 149 Euro erhältlich. Die Version Office Home & Business 2024 kostet 299 Euro.