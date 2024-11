Streaming-Event: Prime überträgt BAMBI-Verleihung live

Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video hat angekündigt, die Verleihung des Entertainment-Preises BAMBI morgen live zu übertragen und wird das Event ab 20:00 Uhr auf der eigenen Plattform ausstrahlen.

BAMBI erstmals im Stream

Mit der Übertragung des Medien- und Fernsehpreises wagt sich der Streaming-Dienst weiter in den Live-Bereich vor, der bislang vor allem von lizenzierten Sportübertragungen besetzt wurde. Der Preis, der 1948 als Filmpreis ins Leben gerufen wurde, wird vom Medienkonzern Hubert Burda Media ausgelobt und wird in diesem Jahr erstmals von einem Streaming-Dienst übertragen.

Die Übertragung der BAMBI-Verleihung beginnt um 20:15 Uhr auf Prime Video und ist für Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich ohne zusätzliche Kosten zugänglich.

Bereits eine Stunde zuvor startet die Berichterstattung über das Event auf dem TikTok-Kanal von Prime Video Deutschland. Melissa Khalaj führt durch die Pre-Show, die exklusive Interviews und Eindrücke von der Ankunft der rund eintausend geladenen Gäste bietet.

Gegen 20 Uhr wechselt die Übertragung auf den Streaming-Dienst selbst, wo Viviane Geppert weitere Einblicke in die Geschehnisse auf dem roten Teppich moderiert, bevor die eigentliche Preisverleihung beginnt.

Die BAMBI-Preise werden an nationale und internationale Künstler verliehen, die das Publikum emotional ansprechen und mit ihrer kreativen Arbeit beeindrucken. Von den diesjährigen Preisträgern steht bereits fest, dass der britische Musiker Robbie Williams in der Kategorie „Entertainment“ ausgezeichnet wird. Der BAMBI in der Kategorie Comedy geht an Teddy Teclebrhan, Bryan Adams soll als Legende geehrt werden.

Stranger Things endet 2025

Gleichzeitig informiert Netflix zum heutigen „Stranger Things“-Tag über den anvisierten Start der fünften und letzten Staffel von Stranger Things. Staffel 5 spielt im Herbst 1987. Bis auf die acht Episoden-Titel sind weitere Details zur letzten Staffel derzeit noch geheim:

„Die Suche”

„Das Verschwinden von”

„Die Turnbow-Falle”

„Der Zauberer”

„Der Stromschlag”

„Die Flucht von Camazotz”

„Die Brücke”

„Zurück in der realen Welt”

Allerdings hat Netflix nach dem kürzlich veröffentlichten Behind-the-Scenes-Video heute noch einen Ankündigungs-Clip auf YouTube freigegeben.