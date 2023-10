Mic Müter: Schnelle Mikrofon-Deaktivierung aus allen Mac-Apps

Die Anwendung kann dabei helfen, den Gesprächspartnern im Online-Meetings einen plötzlichen Nieser zu ersparen, und bietet einen einheitlichen Stummschalter an, der unabhängig von der gewählten Applikation stets identisch funktioniert und eigentlich auch einen Platz in der Funktionsleiste aktueller Apple-Tastaturen verdient hätte.

Mic Müter lebt nach der Ausführung in der Mac-Menüleiste und stellt ein System für Kurzbefehle zur Verfügung, das das interne Mikrofon (oder das aktive Mikrofon eines angeschlossenen Audiogeräts) umgehend stummschaltet. Der Vorteil für den Anwender liegt auf der Hand: Unabhängig von der gerade geöffneten Telefon-, Video-Chat- oder Aufnahme-Applikation lässt sich die schnelle Stummschaltung des Mikrofons stets mit der selben Tastenkombination vornehmen. Der Kurzbefehl kann dann in kürzester Zeit in Fleisch und Blut übergehen.

