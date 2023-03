Meta: Nutzer müssen Ende der Detail-Datenauswertung beantragen

Meta selbst hat sich im hauseigenen Newsroom zu den bevorstehenden Änderungen geäußert und gibt hier an betroffene Anwender zur Einführung der neuen Handhabe in der kommenden Woche gesondert informieren zu wollen.

Dies berichtet das Wall Street Journal und erörtert, dass die Facebook-Mutter die Anträge der Europäischen Anwender dann nicht etwa automatisch bewilligen wird, sondern den Widerspruch der Nutzer erst prüfen will, ehe die Änderungen bewilligt werden und anschließend in Kraft treten.

Der neue Umgang mit den Nutzerdaten soll am kommenden Mittwoch starten, setzt von Anwendern, die diese Änderungen für sich in Anspruch nehmen möchten, jedoch das Ausfüllen einer gesonderten Beantragung voraus.

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat angekündigt , ab der kommenden Woche auf die Vorgaben der irischen Datenschutzaufsicht, der so genannten Data Protection Commission (DPC), zu reagieren und Anwendern in Europa, damit erstmals die Möglichkeit zu eröffnen, Teilen der hochpersonalisierten Datenauswertung zu widersprechen.

