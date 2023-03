Audible testet Hörbücher mit Werbeunterbrechungen

Darüber hinaus bietet Amazon regelmäßige Preisaktionen an , die sich immer an Neukunden, oft aber auch an Rückkehrer richten. Momentan etwa lässt sich der Hörbuch-Dienst im Rahmen des noch bis Montag laufenden Frühlingsangebotes vier Monate lang für jeweils nur 2,95 Euro nutzen. Obendrauf gibt es dann noch ein Audible-Guthaben in Höhe von 15 Euro.

Zudem gewährt Audible seit einiger Zeit den zusätzlichen Zugriff auf eine Handvoll exklusiver Audioinhalte , die ohne Extragebühren konsumiert werden können. Das Abonnement lässt sich jederzeit nach Belieben kündigen und auch wiederaufnehmen und macht Audible so zu einem Dienstleister, bei dem so gut wie jedes Hörbuch für pauschale 10 Euro erworben werden kann.

