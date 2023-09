In Philadelphia: Jugendliche plündern ganzen Apple Store

Jugendliche im amerikanischen Philadelphia haben in der Nacht zum Mittwoch den Apple Store „Apple Walnut Street“ geplündert und zahlreiche Ausstellungsgeräte von den jeweiligen Präsentationsflächen entwendet.

Looters who hit multiple stores also targeted the Apple Store. They were there for the iPhone 15 Pro Max and a whole lot more in Philadelphia. pic.twitter.com/ZqEYTceRjR

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 27, 2023