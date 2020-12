HomeKit-WLAN-Schalter MSS710 von Meross startet in Deutschland

Meross bietet seinen mit HomeKit kompatiblen Universalschalter MSS710 jetzt auch in Deutschland an. Im Doppelpack bekommt man die neuen WLAN-Schalter regulär für 32 Euro, ein zur Einführung verfügbarer Rabattgutschein reduziert diesen Preis auf lediglich 27,19 Euro – also 13,60 Euro pro Schalter.

Das neuen HomeKit-Produkt von Meross ist nicht mit einem Unterputz-Schalter zu verwechseln. Mit seinen Abmessungen von 9,8 x 4,7 x 2,3 Zentimetern ist der Schalter zu groß für diesen Zweck. Gedacht ist die Verwendung in Zuleitungen, beispielsweise auch als Ersatz für einen herkömmlichen Kabelschalter bei Lampen, Ventilatoren und dergleichen. Die Montage geht dabei einfach durch Einsetzen in die Stromzufuhrleitung vonstatten.

Über HomeKit oder auch die App des Herstellers ist es dann möglich, die Geräte per Siri oder App zu steuern und zudem in Automationen einzubinden, beispielsweise um die Beleuchtung automatisch anzuschalten oder zu deaktivieren.

Laut Herstellerangaben lässt sich der Schalter im Spannungsbereich zwischen 90 und 250 Volt betreiben. Die maximale Stromlast wird mit 10A angegeben. Am Gerät selbst befindet sich ein kleiner Ein-Aus-Schalter, der auch auch zum Zurücksetzen der Schaltereinstellungen dient.

Die HomeKit-Einbindung erfolgt über WLAN und kann auch direkt und ohne die App des Herstellers eingerichtet werden. Für etwaige Updates oder auch die ebenfalls mögliche Verwendung mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant ist eine Anmeldung über die Meross-App erforderlich.