Meross-Nachttischlampe mit HomeKit ausprobiert

Mit seiner neuen HomeKit-Nachttischlampe bietet Meross eine mit einem Touch-Bedienelement ausgestattete, mehrfarbige Tischlampe an, sich sich auch über Siri steuern lässt. Wir haben einen Blick auf die derzeit für 43 Euro und damit vergleichsweise günstige WLAN-Lampe geworfen.

Bei der Meross-Lampe selbst handelt es sich um einen 19 Zentimeter hohen Plexiglaszylinder mit 10 Zentimetern Durchmesser, der auf dem Papier 16 Millionen Farben und Weißtöne mit einer Temperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin darstellen kann. In der Realität sieht das Ganze dann gar nicht mal so schlecht aus, die Farbdarstellung ist erstaunlich klar, wir haben haben schon LEDs mit deutlich schlechteren Grün-, Blau- und Rottönen gesehen.

Seid euch mit Blick auf die Farben allerdings darüber im Klaren, dass sich die Ergebnisse abhängig von der Art der Bedienung unterscheiden. So sind die vorprogrammierten und über die Touch-Bedienung anwählbaren Farben deutlich weniger brillant als das, was sich mit Siri-Befehlen wie „Stell die Meross-Lampe auf Grün“ erreichen lässt. Der Hersteller hat hier wohl mehr die Ambient-Beleuchtung im Fokus.

Umgekehrt lassen sich über HomeKit vor allem die Weißtöne nicht so sauber darstellen, wie dies über die Touch-Taste gelingt. Laut Meross fehlt es hier an der Unterstützung seitens HomeKit und man dränge Apple, diesbezüglich nachzubessern. Klar muss in jedem Fall sein, dass ihr hier keine Leselampe kauft, der Hersteller vermarktet die Leuchte wohl mit Grund als Nachttisch- und Ambient-Beleuchtung.

Alternativ zu Siri und Home-App lässt sich die Lampe auch über ein Touch-Element an der Oberseite bedienen. Hier stehen über das Ein- und Ausschalten hinaus auch weitere Funktionen zur Verfügung. So kann man per Fingertipp zwischen sieben vorgegebenen Ambient-Leuchtfarben inklusive verschiedener Weißtöne wechseln, durch Auflegen und Halten des Fingers kann man die Helligkeit der Leuchte in zehn Stufen regulieren.

Im Lieferumfang ist neben der Lampe selbst ein Steckernetzteil mit rund 120 Zentimeter Zuleitung enthalten. Die HomeKit-Einbindung erfolgt problemlos über WLAN durch Scan des auf der Lampe angebrachten HomeKit-Codes.