Meross bereitet 3-in-1-Stehlampe mit HomeKit für Europa vor

Bemerkenswert ist das von Meross beworbene Multifunktionalität der Lampe. Zwar als Stehlampe vermarktet, lässt sich die Leuchte auch als Schreibtischlampe zum Stellen oder Klemmen verwenden. Diese Mehrfachnutzung wird durch das mitgelieferte Zubehör ermöglicht, so lässt sich der aus zwei Teilen bestehende Lampenmast auch nur mit halber Höhe verwenden und mit seinem Fuß mit 23 Zentimetern Durchmesser direkt auf einem Tisch platzieren oder mithilfe einer im Lieferumfang enthaltenen Klemme auch seitlich an der Tischplatte anbringen. Die Gesamthöhe der Lampe reduziert sich dann von 139 Zentimeter auf 56 Zentimeter.

Der auf Smarthome-Produkte spezialisierte Anbieter Meross ist mit einer weiteren HomeKit-Ankündigung zur Stelle. Mit seiner Smart Floor Lamp will Meross hierzulande noch in diesem Jahr eine mit HomeKit kompatible Stehlampe in den Handel bringen.

