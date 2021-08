Meross kündigt mit HomeKit kompatiblen Luftreiniger an

Das neue Meross-Zubehör wird über WLAN ins Heimnetz eingebunden und kann in Verbindung mit HomeKit, Amazon Alexa und Google Home genutzt sowie über die App des Herstellers bedient werden. Die Filtertechnik arbeitet auf drei Stufen, ein Vorfilter sondert grobe Partikel wie Haare oder Staub aus. Ein nach H13 klassifizierter HEPA-Filter sammelt Partikel und Feinstaub, darunter Rauch, Pollen und Hautschuppen. Ergänzend arbeitet eine Aktivkohleeinheit als VOC-Filter und sondert Gerüche und schädliche in der Luft befindliche Substanzen ab.

Mit dem Meross Smart Air Purifier kündigt sich ein weiterer mit HomeKit kompatibler Luftreiniger an. Der Hersteller listet die Produktneuheit bereits in seinem internationalen Onlineshop zum Kauf und bis zur Markteinführung in Deutschland dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

Insert

You are going to send email to