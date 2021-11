Echo Dot 3 im Ausverkauf: Zwei Stück für 40 Euro

Im Rahmen der „ Frühen Black Friday Angebote “ gibt es den Echo Dot der 3. Generation bei Amazon gerade im Doppelpack für 40 Euro . Lest euch die Aktionsbedingungen auf der Produktseite durch und achtet wie immer auf die Preisanzeige beim Kaufabschluss. Das Ganze läuft so ab, dass ihr zwei der Geräte zum Preis von jeweils 39,98 Euro in den Einkaufswagen legt und an der Kasse dann den Gutscheincode ECHODOT2FUR1 eingebt, um nur einen der beiden Echo Dots zu bezahlen.

An sich wurde der Echo Dot 3 ja längst durch eine Nachfolgegeneration ersetzt, doch gibt es weiterhin viele Nutzer, die den flachen „Donut“ der Kugelform von Generation 4 vorziehen. Für besonderen Kaufanreiz sorgt Amazon dann noch durch regelmäßige Preisaktionen. So auch aktuell.

