Menüleisten-App DiskView kann jetzt auch Volumes auswerfen

Die Mac-Anwendung DiskView haben wir erst zu Wochenbeginn vorgestellt. In diesem Zusammenhang haben wir auch darüber berichtet, dass der Entwickler noch die Möglichkeit nachliefern will, mit dem Mac verbundene Datenträger auszuwerfen. Schneller als erwartet steht diese Funktion mit dem Update auf die App-Version 1.5 nun bereit.

DiskView ist eine kostenlose Mac-Anwendung, mit deren Hilfe man sich eine Übersicht der aktuell mit dem Mac verbundenen und aktivierten Laufwerke anzeigen lassen kann. Dabei werden dann auch gleich Informationen zur Größe der einzelnen Datenträger sowie dem jeweils bereits belegten Speicherplatz eingeblendet.

Mit dem Update auf Version 1.5 wird der Nutzen der Mini-App noch einmal deutlich erweitert. Wenn man mit der Maus über eines der in der Liste angezeigten Laufwerke fährt, steht dort nun eine Auswurftaste zur Verfügung. Ihr müsst also nicht mehr in den Finder wechseln, um einen USB-Stick oder ein anderes externes Laufwerk zum Abstecken bereitzumachen.

„Googly Eyes“ beobachten den Mauszeiger

Wir bleiben bei kleinen Apps für den Mac. Der Entwickler Sindre Sorhus lässt wieder einmal von sich hören und hat eine Anwendung namens Googly Eyes veröffentlicht.

„Googly Eyes“ sucht sich ebenfalls einen Platz in der Menüleiste des Mac, kommt aber wohl nicht nur für uns ein wenig zu verspielt. Die Anwendung tritt in Form eines Augenpaars in Erscheinung, das einzig und allein die Aufgabe hat, den Mauszeiger zu verfolgen. Zudem zwinkern die Augen dann auch noch jedes Mal, wenn man die Maus klickt.

Für uns ist das dann doch ein wenig zu viel des Guten, aber es gibt sicherlich Nutzer und Situationen, die sich über so etwas freuen. „Googly Eyes“ lässt sich kostenlos direkt beim Entwickler oder im Mac App Store laden.

Wenn es euch nur darum geht, den Mauszeiger zu finden, könnt ihr auch auf die Bordmittel von macOS zurückgreifen. Der Zeiger kann beispielsweise durch Schütteln der Maus vergrößert oder grundsätzlich größer und farbig hervorgehoben angezeigt werden.