Vergessenes Zertifikat legt Google Chromecast lahm

Falls ihr noch einen Google Chromecast im Regal liegen habt, ist es gut möglich, dass dieser seit dem Wochenende den Dienst verweigert. Nutzer des Streaming-Geräts berichten seit Sonntag darüber, dass sich die Produkte Chromecast 2 und Chromecast Audio nicht mehr verwenden lassen. Ursache ist wohl ein abgelaufenes Zertifikat.

Immerhin besteht Hoffnung, dass das Streaming-Zubehör von Google bald wieder wie gewohnt funktioniert. Das britische Onlinemagazin The Register hat in Erfahrung gebracht, dass Google seine Kunden nicht in der Luft hängen lassen will, sondern an einer Fehlerbehebung arbeitet. Letzteres schien keineswegs selbstverständlich, denn Google hat die zweite Generation seiner Streaming-Hardware bereits 2018 durch Generation 3 abgelöst. Inzwischen ist auch dieses Modell nicht mehr erhältlich, stattdessen gibt es seit 2020 mit dem Chromecast mit Google TV ein nicht nur von den Funktionen, sondern auch vom Aussehen her komplett neues Chromecast-Modell.

Aber zurück zu den aktuellen Problemen. Der Zertifikatsfehler sorgt dafür, dass die Geräte beim Versuch, sie zu benutzen, als „nicht vertrauenswürdig“ eingestuft werden und die Funktion verweigern. Details zu den Fehlermeldungen wurden hier auf Reddit veröffentlicht, daraus geht auch hervor, dass das benötigte Sicherheitszertifikat am 9. März abgelaufen ist.

Workarounds sind mit Vorsicht zu genießen

In den Diskussionen auf Reddit finden sich auch Berichte von Nutzern, die Übergangslösungen wie das Zurückstellen der Systemuhr vorschlagen beziehungsweise ausprobiert haben. Dies jedoch mit wechselndem Erfolg. Zudem liegt es in der Natur der Sache, dass die meisten Lösungen auf Android-Nutzer abzielen. Im Apple-Umfeld ist der Google Chromecast zumindest hierzulande eher zu den Exoten zu zählen.

In jedem Fall ist betroffenen Nutzern zu empfehlen, sich noch ein wenig in Geduld zu üben und auf eine offizielle Lösung zu warten. Google zufolge soll man bis dahin auch davon Abstand nehmen, sein Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Falls dies schon geschehen ist, soll auch hierfür zeitnah eine Lösung zur Verfügung stehen.