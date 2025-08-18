Menubar Controller für Sonos: Besitzerwechsel erfordert Lizenzumzug

Wir haben bereits vor einiger Zeit darüber berichtet, dass der Entwickler Alexander Heinrich die sehr gute und seit ihrem Start von uns begleitete Apple-Watch-Anwendung Lyd an den App-Verwerter App Lane übertragen hat. Ob dieser auf Dauer die gleiche Qualität liefern kann, wie es bei Heinrich der Fall war, muss sich zeigen.

Seit vergangener Woche ist mit dem Menu Bar Controller für Sonos nun noch eine weitere App von Heinrich an App Lane übergegangen. Hier wird allerdings nicht wie bei Lyd einfach die alte App weitergeführt. Stattdessen steht die Anwendung jetzt als komplett neue App zum Download bereit. Bestehende Nutzer weisen darauf hin, dass der Umzug vorhandener Lizenzen nicht ganz so glatt verläuft, wie man sich das wünschen würde.

Wechsel von alter neue die neue Version

Die Lizenzbedingungen sehen nun vor, dass der Download der App an sich kostenlos ist und man für die Freischaltung eine Lizenz auf Lebenszeit 6,99 Euro investiert. Wer den Sonos Controller für die Menüleiste zuvor schon gekauft hat, sollte die vorhandene Lizenz übertragen können. Hierfür muss man mithilfe der bisherigen, jetzt als „Menu Bar Controller Lite“ angebotenen App einen Lizenzcode generieren und damit die neue Version freischalten.

Menu Bar Controller Lite – Die alte App

Menu Bar Controller – Die neue App von App Lane

Die Anleitung zum Umstieg wird euch in der bisherigen App beim Klick auf deren Symbol in der Menüleiste angezeigt. Dort könnt ihr den benötigten Migrationscode erstellen und diesen anschließend in der neuen Controller-App eingeben, um die Vollversion zu aktivieren.

App-Struktur macht Umweg nötig

So umständlich diese Lösung auch ist, kann man hier den Entwicklern wohl keinen Vorwurf machen. Laut deren Auskunft verhindert es die Sicherheitsstruktur der App, dass sich die App direkt vom alten Entwickler Alexander Heinrich auf die neuen Eigner App Lane übertragen lässt, was die Voraussetzung dafür wäre, dass die Lizenzen ohne Einschränkungen weiterhin funktionieren.