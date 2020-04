Melissa: Ein Mac-Audioplayer für Musikschüler

Die Mac-Freeware Melissa richtet sich an Gitarrenschüler, Geigen-Novizen und Schlagzeug-Spieler, die begleitet von selbstgewählten Songs üben möchten und bietet dafür eine Handvoll speziell auf Musikschüler abgestimmte Funktionen an.

So könnt ihr beliebige Bereiche des mit Melissa geladenen Tracks auswählen und kontinuierlich im Loop wiedergeben, in Tonhöhe und (besonders wichtig) in der Geschwindigkeit anpassen.

Das auf Github veröffentlichte Handbuch der überschaubaren App erklärt die einzelnen Funktionen und informiert über verfügbare Tastatur-Kurzbefehle.

Einmal gesetzte Song-Konfigurationen lassen sich zudem sichern und während der nächsten Übungsstunde so schnell wieder aufrufen. Melissa steht auch in einer Ausgabe für Windows zum Download bereit, ist kostenlos erhältlich und hilft euch dabei schwierige Stellen mit Geduld zu meistern. Zum Download bitte hier entlang.