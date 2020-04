52 neue Länder: Apples Service-Angebot expandiert

Apple hat heute die Ausweitung der hauseigenen Service-Angebote auf zahlreiche neue Märkte angekündigt. Der App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts und iCloud sind jetzt in 20 weiteren Ländern verfügbar – Apple Music ist in 52 weiteren Ländern verfügbar.

Was uns beim Lesen der Presseinformationen als erstes aufgefallen ist: Trotz hervorragender Steilvorlage nutzt Apple die Gelegenheit nicht, um aktuelle Abonnentenzahlen für Apple Music zu kommunizieren. Und: Der kostenlose Basis-Speicher für neue iCloud-Kunden verharrt weiterhin bei mickrigen 5GB.

Weiter im Text: Der App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts und iCloud sind fortan in den folgenden Ländern und Regionen verfügbar:

Afrika: Kamerun, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Libyen, Marokko, Ruanda und Sambia.

Asien-Pazifik: Malediven und Myanmar.

Europa: Bosnien und Herzegowina, Georgien, Kosovo, Montenegro und Serbien.

Naher Osten: Afghanistan (ohne Apple Music) und Irak.

Ozeanien: Nauru (ohne Apple Music), Tonga und Vanuatu.

Apple Music expandiert zudem in die folgenden Länder und Regionen:

Afrika: Algerien, Angola, Benin, Tschad, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mosambik, Namibia, Republik Kongo, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Tansania und Tunesien.

Asien-Pazifik: Bhutan.

Europa: Kroatien, Island und Nordmazedonien.

Lateinamerika und Karibik: Bahamas, Guyana, Jamaika, Montserrat, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Surinam, Turks- und Caicosinseln und Uruguay.

Naher Osten: Kuwait, Katar und Jemen.

Ozeanien: Salomon-Inseln.

Damit ist der 2008 gestartete App Store nun in 175 Ländern verfügbar, Apple Music kann in 167 Ländern abonniert werden. Die nach Ländern gegliederte Gesamtübersicht der Verfügbarkeit der Apple Media Services listet Apple in dem Support-Eintrag #HT204411.