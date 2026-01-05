Onero H1: SwitchBot will erschwinglichen Haushaltsroboter anbieten

SwitchBot gibt uns zum Start ins neue Jahr einen Ausblick auf seine Vision von Smarthome 2.0. Wenn es nach dem auf Smarthome-Anwendungen spezialisierten Anbieter geht, werden uns KI-gestützte Roboter schon bald in den unterschiedlichsten Lebensbereichen unterstützen. Wohlgemerkt bleibt dabei abzuwarten, wie schnell und wie effektiv dieser Wandel letztlich tatsächlich vollzogen werden kann.

Mit dem Onero H1 hat SwitchBot jedenfalls seinen ersten humanoiden Roboter vorgestellt und bewirbt diesen vielversprechend als „erschwinglichen KI-Haushaltsroboter“. Was genau in diesem Zusammenhang „erschwinglich“ bedeutet, lässt SwitchBot allerdings noch offen. Es ist lediglich zu hören, dass man den Roboter in Kürze auf der Webseite des Herstellers vorbestellen kann. Bis dahin kann man über den Preis für das Gerät höchstens spekulieren.

Humanoide Roboter stecken noch in den Kinderschuhen

Während der Ansatz hinter dem SwitchBot Onero H1 zweifellos in eine Richtung geht, in der wir künftig eine ganze Reihe von Produkten zu sehen bekommen werden, weist die in den Produktvideos gezeigte Version des Roboters zumindest teilweise die für diese Produktkategorie üblichen allgemeinen Schwächen auf. Die Bewegungen wirken teils sehr ungelenk und als Zielgruppe für eine erste Generation des Roboters müssen wohl technikinteressierte Menschen herhalten, die neben dem nötigen Kleingeld auch ein entsprechendes Maß an Geduld und Nachsicht mitbringen.

Die Entwicklung solcher Geräte dürfte allerdings nicht aufzuhalten sein. Wenn wir an die ersten Generationen klassischer Saugroboter zurückdenken, wurden deren Besitzern ebenfalls viel Geduld und Wohlwollen abverlangt. Mittlerweile reden wir hier aber von Geräten, die sich zuverlässig und gründlich um eine Komplettreinigung kümmern.

Ergänzung für das SwitchBot-Ökosystem

SwitchBot will den Onero H1 als Ergänzung zu seinem bereits existierenden Ökosystem aus Smarthome-Robotern anbieten. Durch das Zusammenspiel von Sensoren für visuelle Wahrnehmung, räumliche Erfassung und Berührung soll das Gerät ein umfassendes Verständnis von Position, Form und Interaktionszustand von Objekten erhalten. Darauf basierend könne der Onero H1 anspruchsvolle, körpernahe Aufgaben im Haushalt ausführen und sich dabei stetig weiterentwickeln.

Neben dem kompletten Roboter Onero H1 will SwitchBot unter der Bezeichnung A1 auch einzelne Roboterarme anbieten, mit deren Hilfe sich dann spezialisierte und ortsgebundene Aufgaben erledigen lassen.