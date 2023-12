Prime Video im Dezember: Viel Weihnachten und Harry-Potter-Special

Wir sind euch noch die Liste mit den Dezember-Neuerscheinungen bei Prime Video schuldig. Direkt von heute an ist Eddy Murphy in „Candy Cane Lane“ im Rahmen der Prime-Abonnements ohne Aufpreis verfügbar. Zudem beginnt der neue Monat mit neun über Prime Video verfügbaren Harry-Potter-Verfilmungen. Als Highlights des Monats gibt uns Amazon die folgenden Filme und Serien mit auf den Weg.

LOL: Last one Laughing – Xmas Special

Ab 22. Dezember 2023

Für das XMAS-Special lädt Michael Bully Herbig vier Teams ins LOL Bergchalet ein und begrüßt Anke Engelke & Bastian Pastewka, Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan, Martina Hill & Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker & Rick Kavanian zur lustigsten Weihnachtsfeier des Jahres.

Silber und das Buch der Träume

Ab 8. Dezember 2023

Liv Silber (Jana McKinnon) ist 17 Jahre alt und in ihrem jungen Leben schon viel herumgekommen. Als sie mit ihrer Mutter Ann (Nicolette Krebitz) und kleinen Schwester Mia (Riva Krymalowski) nach London zieht und dort auf den mysteriösen Henry (Rhys Mannion) trifft, ändert sich alles. Denn Henry gehört zu einem geheimen Kreis, welcher die Fähigkeit des luziden Träumens besitzt. Schnell wird klar, dass mit diesem Einschreiten in die Träume anderer nicht nur die aufkeimende Beziehung zwischen Liv und Henry auf dem Spiel steht.

Candy Cane Lane

Ab 1. Dezember 2023

Nachdem Chris (Eddie Murphy) versehentlich einen Deal mit der schelmischen Elfe Pepper (Jillian Bell) eingeht, um seine Gewinnchancen zu verbessern, erweckt diese mit einem Zauber die 12 Weihnachtstage zum Leben und versetzt die ganze Stadt in Aufruhr. Auf die Gefahr hin, die Feiertage für seine Familie zu ruinieren, müssen Chris, seine Frau Carol (Tracee Ellis Ross) und ihre drei Kinder einen Wettlauf gegen die Zeit veranstalten, um Peppers Zauber zu brechen, gegen teuflisch magische Kreaturen kämpfen und Weihnachten für alle retten.

Reacher

Ab 15. Dezember 2023

Die zweite Staffel von Reacher startet mit einer verschlüsselten Botschaft, die Jack Reacher (Alan Ritchson) erhält. Der pensionierte Militärermittler erfährt, dass die Mitglieder seiner ehemaligen US-Armee-Einheit, der 110th MP Special Investigations, auf mysteriöse und brutale Weise ermordet werden – einer nach dem anderen. Reacher trifft sich mit drei seiner ehemaligen Kameraden, die mittlerweile wie eine Familie für ihn geworden sind, um Nachforschungen anzustellen: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), eine forensische Buchhalterin, für die Reacher schon lange ein Faible hat, und der skurrile Familienvater David O'Donnell (Shaun Sipos). Gemeinsam beginnen sie, das Puzzel dieses Rätsels zusammenzusetzen. Mit jedem Puzzleteil, das sie finden, steht mehr und mehr auf dem Spiel. Insbesondere werfen sie die Fragen auf: Wer hat sie verraten? Und wer muss als Nächstes sterben. Mit seiner Mischung aus Scharfsinn und seiner körperlichen Überlegenheit macht Reacher vor nichts Halt, um die Wahrheit aufzudecken und die Mitglieder seiner Einheit zu schützen.

Weihnachten bei dir oder bei mir 2

Ab 1. Dezember 2023

Es ist die schönste Zeit des Jahres … aber wird sie das auch für James (Asa Butterfield) und Hayley (Cora Kirk) sein? James' Vater (Alex Jennings) hat die Taylors eingeladen, Weihnachten in einem Luxus-Skiort in den österreichischen Alpen zu verbringen, damit sie seine neue amerikanische Freundin kennenlernen können. Hayleys Vater Geoff (Daniel Mays) hat jedoch darauf bestanden, die Buchung für seine Familie vorzunehmen, und dabei ist offensichtlich etwas schiefgelaufen. Nach einer Verwechslung beim Transport am Flughafen landen die beiden Stämme in den Unterkünften des jeweils anderen, auf verschiedenen Seiten eines Tals und an entgegengesetzten Enden der Tripadvisor-Bewertungsskala. Kann die Beziehung von Hayley und James ein weiteres turbulentes Familienweihnachtsfest überstehen, oder ist ihre gemeinsame Zukunft aus den Fugen geraten?

Dating Santa

Ab 8. Dezember 2023

Lucia (Ana Serradilla) kümmert sich als alleinerziehende Mutter um Leo (Olivia Duflos), ein kleines Mädchen, dessen einzige Illusion von Weihnachten abhängt, vor allem weil es magisch ist, aber auch, weil sie glaubt, dass sie ein Wunder ist, das von einem Wunsch ihrer Mutter stammt, den der Weihnachtsmann vor langer Zeit erfüllt hat.

Eines Abends lässt sich Lucia auf ein Blind Date ein, bei dem sie Sergio (David Chocarro) kennenlernt, einen alleinstehenden, renommierten Koch. Die Funken sprühen sofort, aber sie ist nicht bereit, es ihrer Tochter zu sagen, also warten sie ein Jahr und treffen sich kurz vor Weihnachten. Wie versprochen steht Sergio als Weihnachtsmann verkleidet vor ihrer Tür. Völlig panisch erzählt Lucia Leo, dass Sergio in Wirklichkeit der Weihnachtsmann ist. Leo, der ein Fan der Weihnachtszeit ist, ist aufgeregt, aber misstrauisch und testet auf jede erdenkliche Weise die Fähigkeiten dieses vermeintlichen Weihnachtsmanns. Durch eine magische Erfahrung gewinnt er schließlich ihr Herz, aber die Illusion wird bald zerstört… Kann das Weihnachtsglück noch gerettet werden?

The Bad Guy

Ab 8. Dezember 2023

The Bad Guy ist eine Mischung aus Krimi und dunkler Komödie und dreht sich um die unglaubliche Geschichte von Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), einem sizilianischen Staatsanwalt, der sein ganzes Leben dem Kampf gegen die Mafia gewidmet hat und plötzlich beschuldigt wird, einer der Männer zu sein, die er immer bekämpft hat: ein Mafioso. Nachdem er verurteilt wurde und nichts mehr zu verlieren hat, beschließt Nino, einen machiavellistischen Racheplan durchzuziehen und der "Bösewicht" zu werden, zu dem er zu Unrecht gemacht wurde.

Neue Serienstaffeln im Dezember

Neue Filme im Dezember