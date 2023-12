1 Jahr waipu.tv im Paket mit Paramount+ für 60 Euro

waipu.tv ist mit einer neuen Jahresaktion am Start. Mit dem Jahrespaket waipu.tv und Paramount+ bekommt man zwölf Monate lang waipu.tv Perfect Plus inklusive dem waipu.tv 4K Stick und obendrauf einen Gutschein für ein Jahresabo des Videodienstes Paramount+.

Alle Details zu diesem Angebot könnt ihr hier bei waipu.tv nachlesen. Der Anbieter weist darauf hin, dass die Aktion nicht zeitlich befristet, sondern diesmal in der Stückzahl der verfügbaren Aktionspakete auf 9.999 Stück begrenzt ist.

waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick kostet normalerweise 15,99 Euro pro Monat. Im Paket enthalten ist dabei der Streaming-Zugriff auf 250 Sender, 238 davon in HD. Zudem enthält das Perfect-Plus-Paket von waipu.tv 62 Pay-TV-Sender, darunter 13th Street, SYFY, Warner TV Serie, AXN Black, HISTORY, Romance TV und SPORT1+. Die waiputhek genannte zusätzlich verfügbare On-Demand-Sammlung umfasst rund 30.000 Filme, Serien und TV-Shows. waipu.tv Perfect Plus lässt sich mit bis zu vier Streams gleichzeitig nutzen und beinhaltet einen Aufnahmespeicher von maximal 100 Stunden.

Paramount+ ein Jahr inklusive

Das enthaltene Jahresabo von Paramount+ entspricht einem Wert von knapp 96 Euro. Aktuell fallen für die Nutzung des Videodienstes monatlich 7,99 Euro an. Zu den exklusiv auf Paramount+ verfügbaren Highlights zählen die Serien Star Trek und 1923. Zudem bietet das Abo Zugriff auf einen umfangreichen Backkatalog mit namhaften Film- und Serienklassikern.

waipu.tv Stick mit dabei

Der waipu.tv Stick kommt gemeinsam mit einer Fernbedienung und bietet auf komfortable Weise zusätzliche Funktionen wie die Möglichkeit zum Pausieren und Neustarten von Sendungen oder die Aufahmefunktion sowie die Apps von anderen Streaming-Angeboten. Generell setzt das Paket dessen Nutzung allerdings nicht voraus, sondern man kann die bezahlten Dienste auch von anderen unterstützten Geräten aus und hier auf bis zu vier verschiedenen Geräten gleichzeitig nutzen.