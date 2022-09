MegaStream: Disney+, Netflix und RTL+ im Paket

Was den neuen MegaStream-Tarif angeht, wird dieser neben dem Zugriff auf Disney+, Netflix und RTL+ auch über 100 TV-Sender in HD und die Telekom Megathek beinhalten. Ebenfalls inklusive sind 50 Stunden Cloud-Speicher.

Inzwischen gibt es am Markt so viele Video-Streaming-Anbieter, dass erste Plattformbetreiber dazu übergehen, aus den einzelnen Zugängen nun wieder kombinierte Pakete zu Schnüren und diesen in einem übergeordneten Tarif anzubieten.

