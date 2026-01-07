Medien-Browser Phiewer: Neustart mit zeitgemäßem Unterbau

Auf den Bildbetrachter Phiewer haben wir erstmals vor acht Jahren aufmerksam gemacht. Im Laufe der Zeit konnte sich die alte Codebasis der App jedoch nicht mehr mit aktuellen Standards messen, was sich insbesondere durch Leistungseinbußen auf aktuellen Mac-Systemen bemerkbar gemacht hat.

Der Entwickler hat sich deshalb für einen Neuanfang entschieden und seine Anwendung vollständig auf Apples SwiftUI umgestellt. Dies hat nicht nur ein deutlich flüssigeres Nutzererlebnis, sondern auch eine drastische Verkleinerung der Downloadgröße zur Folge. Anstelle der 890 MB für die alte Electron-App beträgt die Dateigröße der neuen Version gerade mal 14 MB.

Phiewer bietet die Möglichkeit, Medien auf unterschiedliche Weise zu durchstöbern. Nutzer können zwischen einer klassischen Exposé-Ansicht, einer Pinnwand-ähnlichen Collagenansicht oder einem klar strukturierten Raster wählen. Zudem lassen sich Bilder direkt aus Phiewer heraus in Form einer individuell anpassbaren Diashow wiedergeben. Die mithilfe der App mögliche Bearbeitung von Bildern erfolgt ohne die Originaldateien zu verändern: Filter, Effekte und Anpassungen lassen sich jederzeit rückgängig machen.

macOS-Funktionen direkt eingebunden

Phiewer ist eng in macOS integriert. Somit können beispielsweise Finder-Tags und Dateikommentare direkt in der App angezeigt und verwaltet werden. Auch grundlegende Funktionen der Dateiverwaltung sind enthalten, sodass sich die angezeigten Dokumente direkt in der App umbenennen, duplizieren, löschen oder kopieren lassen.

Eine integrierte Suchfunktion hilft dabei, Dateien gezielt nach Namen, Tags, Kommentaren, Datum oder EXIF-Daten zu finden. Für die Weitergabe oder Archivierung lassen sich mehrere Dateien gleichzeitig exportieren und bei Bedarf komprimieren. Phiewer unterstützt dabei nicht nur diverse gängige Bildformate, sondern auch RAW-Dateien, Videos und Audiodateien.

Update für Bestandskunden kostenlos

Die App lässt sich als kostenlose Lite-Version laden, allerdings mit stark eingeschränktem Funktionsumfang. Die Vollversion Phiewer Pro ist als Einmalkauf zum Preis von 5,99 Euro erhältlich. Wer die App bereits gekauft hat, kann das Update auf Version 6 kostenlos im App Store laden.