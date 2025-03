MediathekView für macOS: Mediatheken-Downloader aktualisiert

Mit der neuen Version 14.2 von MediathekView, die beim Starten der App jetzt automatisch angeboten wird, bringt der beliebte Mediatheken-Downloader verschiedene Verbesserungen im Bezug auf Bedienung und Darstellung mit. Neben einer beschleunigten Suchfunktion wurde der Dark-Mode weiter ausgebaut. Zudem sind neue Sender in die Anwendung integriert worden.

Darkmode und Schnellere Suchfunktion

Die Suche innerhalb von MediathekView wurde angepasst und soll nun schneller und effizienter reagieren. Zusätzlich wurde die moderne Suche um eine Funktion erweitert, mit der Filmduplikate berücksichtigt werden können.

Der Dark-Mode wurde in mehreren Bereichen der Software verbessert. Der Einstellungs- sowie der Filter-Dialog sind nun vollständig an den Dunkelmodus angepasst. Auch in weiteren Bereichen, darunter die Textfelder in den Dialogen „Film speichern“ und „Neues Abo anlegen“, seien Anpassungen vorgenommen worden. Zudem wurden Darstellungsprobleme beim Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus unter macOS behoben.

Neue Sender und weitere Anpassungen

Durch das Update sind die Sender ONE, ARD-alpha und tagesschau24 nun in der Senderliste verfügbar. Nutzer müssen die neuen Sender jedoch manuell in den Einstellungen aktivieren, um sie in der Programmauswahl sehen zu können.

Zusätzlich wurden weitere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen vorgenommen. So erkennt MediathekView nun doppelt vorhandene Einträge in der Filmliste und hebt sie optisch hervor. Die Merkliste unterstützt jetzt eine Mehrfachauswahl und wurde um eine neue Symbolleiste erweitert. Zudem wurde die Verwaltung von Untertiteldateien optimiert, sodass diese direkt mit der entsprechenden Sprachzuordnung hinzugefügt werden können.

Neue Funktionen zur Duplikaterkennung ermöglichen es, doppelte Einträge per Filter auszublenden oder nach Sender zu sortieren. Die Filmstatistik zeigt Übersichten über vorhandene Filme und Duplikate an.

Die Macher des Open-Source-Projektes stellen zudem klar, dass Ausgabe 14.2 die letzte Version ist, die mit macOS 10.15 Catalina kompatibel sein wird. Zukünftig wird zur Nutzung der App mindestens macOS 11 benötigt.