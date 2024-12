MediathekView 14.1: Neue Funktionen und technische Anpassungen

Das Open-Source-Projekt MediathekView ist schon vor einigen Wochen in der neuen Version 14.1 erschienen. Ein Release, das Nutzer der Webanwendung MediathekViewWeb.de vielleicht verpasst haben. Mit der Aktualisierung auf Version 14.1 erhält die Anwendung für den gesammelten Zugriff auf die öffentlich-rechtliche Mediatheken einige neue Funktionen und technische Anpassungen.

Mac-Anwender müssen beachten, dass die Anwendung nur noch unter macOS 10.15 Catalina und neuer getestet wurde. Ältere Versionen werden möglicherweise nicht mehr unterstützt. Für Macs mit Apple-Prozessoren setzt MediathekView auf JDK 22, da in JDK 21 bekannte Fehler auf neueren macOS-Versionen nicht behoben wurden.

Auf Windows- und Linux-Systemen speichert das Programm jetzt individuelle Anpassungen an Schriftart und Schriftgröße und stellt diese beim Neustart wieder her. Zudem wurde die Unterstützung für den Dark Mode erweitert.

Verbesserte Bedienung und neue Funktionen

Einige der Neuerungen betreffen die Benutzeroberfläche. So können Anwender jetzt festlegen, ob Info-Icons in der Filmliste links oder rechts vom Titel angezeigt werden. Auch die Filterverwaltung wurde überarbeitet und bietet nun eine separate Schaltfläche zum Umbenennen von Filtern.

Ein weiteres neues Feature betrifft die Handhabung von Download-Links. Für Filme können URLs in unterschiedlichen Qualitätsstufen nun per Tastenkombination direkt in die Zwischenablage kopiert werden.

Für Nutzer, die mehrere Filme in einem Rutsch herunterladen möchten, bietet die Anwendung eine automatische Download-Funktion. Diese kann über einen speziellen Startparameter aktiviert werden. Nach Abschluss aller Downloads beendet sich das Programm selbstständig. Fehlerhafte Downloads werden künftig automatisch aus der Datenbank entfernt, um Inkonsistenzen zu vermeiden.

Zudem wurde die Bearbeitung der Suchhistorie vereinfacht. Einträge lassen sich nun direkt über das Kontextmenü verwalten.

MediathekView bleibt auch in der aktuellen Ausgabe ein empfehlenswertes Werkzeug für den Zugriff auf die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender. Filme und Sendungen lassen sich suchen, direkt abspielen oder für die Offline-Nutzung speichern. Hier geht es zum Download.