Apple TV+: Neue Serie mit Seth Rogen und Ärger mit Peanuts-Fans

Mit „Platonic“ hat Apple die nächste Comedy-Serie für Apple TV+ in Arbeit. Für die Hauptrollen konnten Rose Byrne und Seth Rogen gebucht werden. Bryne stammt aus Australien und war unter anderem schon mit Brad Pitt in Wolfgang Petersens „Troja“ dem Filmerfolg „Brautalarm“ sowie „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ zu sehen. Seth Rogen ist aus diversen Komödien bekannt und hat in der 2015 erschienenen, von Aaron Sorkin verfilmten Steve-Jobs-Biografie die Rolle von Steve Wozniak übernommen.

„Platonic“ ist als Comedy-Serie mit zehn jeweils dreißigminütigen Episoden angelegt und hat die Beziehung zwischen einem von Byrne und Rogen gespielten Freundespaar zum Thema, das sich in seiner Jugend kennengelernt hat und im Erwachsenenalter wieder zusammenfindet. Mit der Produktion der Serie hat Apple Sony beauftragt. Zum geplanten Premierenzeitpunkt gibt es noch keine Angaben.

Peanuts-Fans starten Petition gegen Apple

Währenddessen sorgt die Tatsache, dass kommende Peanuts-Inhalte exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein werden, für Unmut unter den Freunden des Comedy-Klassikers. Mittels einer mit „Bring the Peanuts specials back to broadcast TV!“ wollen die Fans der Serie erreichen, dass die neuen Sendungen auch im klassischen TV gezeigt werden. Apple wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, die Tradition zu missachten, dass die Weihnachts-Specials der Peanuts bereits seit rund 50 Jahren im Fernsehen zu sehen sind. Das für den 4. Dezember angekündigte diesjährige Special mit dem Titel „A Charlie Brown Christmas“ wird exklusiv über Apple TV+ zu sehen sein.