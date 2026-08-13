Mauerbau als AR-Erlebnis
Mauerbau in AR: ARD startet neue Zeitzeugen-App
WDR und MDR haben mit „OstWest Zeitzeugen – Mauerjahre in AR“ eine neue Augmented-Reality-App veröffentlicht, die sich an Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse richtet. Zum 65. Jahrestag des Mauerbaus stellt die Anwendung zunächst drei Lebensgeschichten aus dem August 1961 in den Mittelpunkt.
Die App setzt drei Personen per Augmented Reality in den Klassenraum oder ins eigene Zuhause: Elke Rosin floh damals nach West-Berlin, Jörg Hildebrandt blieb trotz seiner Ablehnung des politischen Systems in der DDR und Uwe Rutkowski bewachte als Volkspolizist die Grenzschließung, während seine Zweifel zunahmen.
Ihre Erinnerungen werden mit Fotos, Texten, Audios und Illustrationen ergänzt. Hat die App die Umgebung erfasst, erscheinen die Zeitzeugen virtuell im Raum.
Fragen fließen in neue Interviews ein
Anders als bei einem abgeschlossenen Geschichtsangebot sollen die Nutzer an den kommenden Inhalten mitarbeiten. Jugendliche aus ganz Deutschland können bis Anfang Oktober eigene Fragen an die drei Zeitzeugen einreichen. Die Redaktion bündelt ähnliche Einsendungen und lässt möglichst viele davon in weiteren Interviews beantworten.
Ausgewählte Jugendliche sollen ihre Fragen zudem persönlich im Studio stellen können. WDR und MDR zufolge sind die Antworten für ein App-Update im Frühjahr 2027 vorgesehen. Weitere Kapitel sollen schrittweise bis 2029 folgen und die Geschichte der deutschen Teilung über den Mauerbau hinaus erweitern. Geplant ist unter anderem eine interaktive Wissenswelt.
Für Unterricht und Offline-Nutzung
WDR und MDR haben die Anwendung gemeinsam mit der Hochschule Düsseldorf entwickelt. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte aus Partnerschulen waren an der Konzeption beteiligt. Entsprechend stehen auch kostenlose Unterrichtsmaterialien bereit.
Die App lässt sich auch offline verwenden und umfasst insgesamt 1 GB Daten. Sämtliche Inhalte sind zusätzlich über die begleitende Website zugänglich. WDR und MDR knüpfen damit an frühere AR-Angebote zu den Jahren 1933 bis 1945 und zu den Nachkriegsjahren an. „OstWest Zeitzeugen – Mauerjahre in AR“ ist ab sofort kostenlos für iOS und iPadOS erhältlich.
Entwickler: WDR
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Ich finde MauAR auch ganz interessant. Da wird ebenfalls die Mauer mit AR gezeigt. Zeitzeugen gibt es da aber nicht.
https://apps.apple.com/de/app/mauar-berliner-mauer/id1439084007
WICHTIG und RICHTIG !!!
Wichtig auch an dieses Kapitel deutscher Geschichte zu erinnern! Tausende, die nach 1945 in der „Sowjetzone“ später „DDR“ genannten sozialistischen Republik geblieben sind wurden grundlos verhaftet oder verschleppt und zur Zwangsarbeit nach Russland geschickt, wie die Webseite „https://verurteiltundvergessen.de/“ eindrucksvoll dokumentiert. Oder auch zum Tode verurteilt. Sehenswert!
Wenn man mitbekommt wie oft im Osten wieder die DDR glorifiziert wird , kann man erahnen wie wichtig so eine App ist.
Ja, leider allzuoft angeheizt und angeführt von einigen finanziell gut situierten Westdeutschen.
Sehr gut.