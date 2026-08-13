Homematic IP: Neue Unterputz-Aktoren und Energie-Update

eQ-3 erweitert Homematic IP an zwei Stellen. Für die Nachrüstung bestehender Elektroinstallationen kommen zwei neue Unterputz-Schaltaktoren in den Handel. Gleichzeitig erhält die Home Control Unit zusätzliche Funktionen für das Energiemanagement.

Sie kann die Leistungsaufnahme und Einspeisung kompatibler Geräte begrenzen und Verbraucher dabei nach Vorgaben des Nutzers priorisieren.

Zwei Aktoren für enge Unterputzdosen

Die neuen Schaltaktoren sind für klassische Unterputzdosen mit 68 Millimetern Durchmesser und rund 45 Millimetern Tiefe ausgelegt. Gerade bei bereits vorhandener Verkabelung bleibt dort oft nur wenig freier Platz. eQ-3 setzt deshalb auf ein kompaktes Gehäuse und platziert Federkraft-Steckklemmen auf der Vorderseite.

Der Homematic IP Schaltaktor mit 6 Ampere kostet 29,95 Euro. Für 39,95 Euro gibt es eine Variante mit zusätzlichem Tastereingang. Diese kann vorhandene Schalter oder Taster in das Homematic-IP-System einbinden, ohne deren bisherige Bedienung aufzugeben. Unterstützt wird außerdem Push-to-Pair. Damit lässt sich der Aktor direkt mit bis zu vier geeigneten Tastern oder Wandthermostaten koppeln, ohne dass dafür eine Zentrale oder ein Gateway benötigt wird.

Angeschlossene Verbraucher lassen sich ansonsten über die Homematic IP App, Funktaster, Fernbedienungen sowie über Amazon Alexa und Google Home steuern. Auch Automatisierungen sind vorgesehen. Zusammen mit Wandthermostaten können die Aktoren beispielsweise zur Regelung von Infrarot-Heizplatten verwendet werden. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich.

Home Control Unit verteilt verfügbare Leistung

Parallel baut eQ-3 die Home Control Unit zum Energiemanager aus. Das EEBUS-Plugin (PDF) unterstützt nun LPC zur Begrenzung der Leistungsaufnahme und LPP zur Begrenzung der Einspeiseleistung. Werden angeschlossene Anlagen oder Verbraucher gedrosselt, können Nutzer in der Homematic IP App festlegen, welche Geräte bevorzugt mit der noch verfügbaren Leistung versorgt werden.

Die Kommunikation erfolgt über EEBUS. Kompatible Wärmepumpen, Wallboxen oder Erzeugungsanlagen lassen sich dadurch per Plugin anbinden, ohne zusätzlich über ein Relais verdrahtet werden zu müssen.

Die neuen Funktionen sind zunächst bis zum 31. Dezember 2027 kostenlos. Anschließend sollen sie Bestandteil eines kostenpflichtigen Home Energy Management Systems werden. Eine automatische Umstellung auf dieses Angebot ist laut eQ-3 nicht vorgesehen.

Während Homematic IP zuletzt vor allem Sicherheitsfunktionen und Kameras ausgebaut hat, rückt damit nun auch die Steuerung größerer Energieverbraucher stärker in die Zentrale.