Matthew McConaughey wird Gouverneurskandidat für Apple TV

Apple hat ein erstes Bild zur kommenden Comedyserie „Brothers“ veröffentlicht. In der achtteiligen Produktion spielen Matthew McConaughey und Woody Harrelson fiktionale Versionen ihrer selbst. Die beiden Schauspieler übernehmen zugleich die Aufgaben der Executive Producer und stellen ihre langjährige Freundschaft für Apple TV gehörig auf die Probe.

Ausgangspunkt der Handlung ist die geplatzte Hochzeit von Woodys Tochter. Harrelson reist daraufhin gemeinsam mit seiner Familie nach Austin, um einige Zeit auf der Ranch seines Freundes Matthew zu verbringen. Aus dem geplanten Erholungsurlaub wird allerdings schnell ein ausgewachsenes Familienchaos.

Matthews Mutter Ma Mac, gespielt von Holland Taylor („Two And A Half Men“), plaudert versehentlich ein Geheimnis aus, das über Jahrzehnte verborgen geblieben ist: Matthew und Woody könnten tatsächlich Brüder sein. Während Woody unbedingt die Wahrheit erfahren möchte und dafür die gesamte Ranch auf den Kopf stellt, würde Matthew die Angelegenheit offenbar lieber ruhen lassen.

Ein Geheimnis bringt die Freundschaft ins Wanken

Als wäre die mögliche neue Familienzugehörigkeit nicht schon kompliziert genug, steckt Matthew gleichzeitig in einer weiteren Identitätskrise. Er erwägt, für das Amt des Gouverneurs von Texas zu kandidieren. „Brothers“ soll damit nicht nur die Freundschaft der beiden Hauptdarsteller, sondern auch deren öffentliches Image und die Grenze zwischen Realität und erfundener Geschichte aufgreifen.

Zwei Folgen zum Start im September

Die von Paramount Television Studios produzierte Serie startet am Mittwoch, dem 23. September, weltweit bei Apple TV. Zum Auftakt werden die ersten beiden der insgesamt acht Episoden veröffentlicht. Anschließend folgt bis zum 4. November jeweils mittwochs eine neue Folge.

Apple beschreibt „Brothers“ als herzliche und chaotische Geschichte über Freundschaft, Familie, Ruhm und die verschwimmende Grenze zwischen Mythos und Realität. Ob Matthew und Woody am Ende tatsächlich verwandt sind, dürfte der Streamingdienst verständlicherweise noch nicht verraten.