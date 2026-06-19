Steam Controller: Neue Bestellungen kommen wohl erst 2027

Wer sich jetzt für den neuen Steam Controller vormerkt, muss mit einer langen Wartezeit rechnen. Valve hat die Angaben für seine Reservierungswarteschlange überarbeitet und zeigt Interessenten nun an, in welchem Zeitraum sie das Eingabegerät voraussichtlich bestellen können. Bei neuen Reservierungen weist das System inzwischen auf eine Lieferung im Jahr 2027 hin.

Während der Steam Controller vorbestellbar ist, fehlt von der Steam Machine noch jede Spur.

Der Steam Controller war Anfang Mai für 99 Euro in den Verkauf gegangen. Der erste Bestand war jedoch innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Der große Andrang sorgte zudem für Probleme beim Bezahlvorgang, sodass Valve wenige Tage später auf ein Reservierungssystem umstellte.

Interessenten können sich seither in eine Warteschlange eintragen. Sobald ein Controller verfügbar ist, verschickt Valve eine Benachrichtigung und schaltet die Bestellung frei. Die Empfänger haben anschließend 72 Stunden Zeit, den Kauf abzuschließen. Verstreicht die Frist, wird das Gerät dem nächsten Kunden angeboten.

Drei Zeitfenster für bestehende Reservierungen

Bislang blieb weitgehend offen, wie lange einzelne Nutzer auf ihre Bestellmöglichkeit warten müssen. Valve nennt jetzt drei grobe Zeiträume: bis September 2026, bis Dezember 2026 oder irgendwann im Jahr 2027. Welches Fenster angezeigt wird, hängt vom Zeitpunkt der Reservierung und der Position in der Warteschlange ab.

Die Angaben sind ausdrücklich als Schätzungen zu verstehen. Sollte Valve die Produktion schneller hochfahren oder Reservierungen nicht in Bestellungen umgewandelt werden, könnten einzelne Kunden früher an die Reihe kommen. Wer sich erst jetzt einträgt, sollte vorerst allerdings nicht mehr mit einer Lieferung in diesem Jahr rechnen.

Was kann der Controller?

Der neue Steam Controller kombiniert zwei magnetische TMR-Sticks mit den von Steam Deck und Vorgängermodell bekannten Trackpads. Hinzu kommen vier frei belegbare Tasten auf der Rückseite, Bewegungssensoren und eine Akkulaufzeit von mehr als 35 Stunden. Die Verbindung erfolgt per USB-C, Bluetooth oder über den mitgelieferten Funkempfänger, der zugleich als magnetische Ladestation dient.

Grundsätzlich lässt sich der Controller auch mit einem Mac und Geräten verwenden, auf denen Steam oder Steam Link läuft. Auf iPhone und iPad ist die Unterstützung nativer Spiele bislang allerdings noch lückenhaft. Der Controller wird dort zwar per Bluetooth erkannt, nicht jede Anwendung kann seine Eingaben jedoch korrekt verarbeiten.