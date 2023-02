Mastodon für Mac: Betas für Ivory und Mona starten

Ivory ist der wohl derzeit bekannteste Client für Mastodon und hat bereits im Zusammenhang mit seinem Erscheinen für iOS für Aufsehen und Applaus gesorgt. Die Anwendung stammt von den mit dem Twitter-Client Tweetbot groß gewordenen Entwicklern Tapbots , die sich angesichts der jüngsten Einschränkungen auf Twitter nun in vollem Umfang der Arbeit an ihren Apps für Mastodon verschrieben haben.

Wenn man die Twitter-Alternative Mastodon auf dem Mac nutzen will, sind zwei neue Optionen am Start. Wobei gleich vorweg gesagt werden muss, dass die Testflight-Einladungen von Ivory bereits vergriffen sind. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Entwickler nun zeitnah nun auch die finale Version ihrer Mac-Software veröffentlichen.

