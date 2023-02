Apple verdrückt sich: macOS Ventura 13.2.1 und tvOS 16.3.2 sind da

Am Montagabend wurden bei Apple die falschen Knöpfe gedrückt. So tauchten gegen 19 Uhr zwar erste Anzeichen für die Ausgabe von neuen Software-Aktualisierungen auf, die Updates für Apple TV, Mac und Apple Watch wurden initial jedoch im Betakanal zur Verfügung gestellt und als so genannte Release Candidates gekennzeichnet.

Viele Updates waren erst als Release Candidate gekennzeichnet

Wenige Minuten später hatte man bei Apple den Fehler dann offenbar registriert und schob die Updates, diesmal ordentlich gekennzeichnet, in die öffentliche Ausgabe. Dort sind nun nicht nur iOS 16.3.1 und die HomePod-Software in Version 16.3.2 zum Download verfügbar, auch Apples Set-Top-Box und der Mac freuen sich über frische Aktualisierungen.

macOS Ventura 13.2.1

So steht das Mac-Betriebssystem jetzt in Version macOS Ventura 13.2.1 zum Download über die Systemeinstellungen bereit und führt „wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen“ für den Mac an. Die Aktualisierung wird allen Anwendern mit kompatiblen Geräten zur Installation empfohlen.

Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass das Update mehrere Security-Schwachstellen schließt, die Apple in dem Hilfeeintrag #HT213633 („About the security content of macOS Ventura 13.2.1“) anführt. Unter anderem wurden Schwachstellen in der Kurzbefehle-App und in der WebKit Rendering-Engine des Apple-Browsers Safari adressiert. Letztgenannte konnte dazu führen, dass Webseiten beliebigen Schadcode auf Macs mit macOS Ventura 13.2 ausführen konnten.

tvOS 16.3.2 für Apple TV

Apples Set-Top-Box, der Apple TV, freut sich ebenfalls über eine Punkt-Aktualisierung, die das System auf Version tvOS 16.3.2 anhebt und hier ebenfalls die genannten Schwachstellen adressiert. Apple listet diese in der hier abgelegten Security-Übersicht.