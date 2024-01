Making Apple Vision Pro: Ein Video und eine Video-Korrektur

Das zuerst auf dem Twitter-Konto von Apple-Chef Tim Cook freigegebene Video „Making Apple Vision Pro“ darf guten Gewissens als sogenannter „Manufacturing Porn“ bezeichnet werden.

Apple Vision Pro pre-orders begin today! We’re so excited for you to experience spatial computing for the first time! https://t.co/YAN2kdfZY0 pic.twitter.com/2cqzvz5Wjq — Tim Cook (@tim_cook) January 19, 2024

Making Apple Vision Pro

Das inzwischen auch auf YouTube verfügbare Video zeigt auf gut 80 Sekunden ausgewählte Schritte im Fertigungsprozess der neuen Datenbrille. Mit CNC-Fräsen, Robotern, einer weitgehend automatisierten Fertigungsstrecke und einer farblich hervorragend abgestimmten Fotografie.

Wer den Material- und Maschinen-Einsatz Apples hier ein wenig auf sich wirken lässt, muss nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten, um sich selbst dazu zu bringen, die für das Basismodell der Apple Vision Pro mindestens geforderten 3.500 US-Dollar fast schon als Schnäppchen zu begreifen.

Das zum Wochenende veröffentlichte Video ging mit einer Videokorrektur einher, die Apple an den technischen Daten des neuen Headsets vornehmen musste.

Video-Korrektur: AirPlay bis maximal 720p

So hat Apple in den technischen Spezifikationen der Apple Vision Pro dem Absatz zum Thema Video Mirroring überarbeiten müssen. Während zum Start der Datenbrille hier noch das Spiegeln von Videoinhalten per AirPlay mit einer Bildauflösung von bis zu 1080p angegeben wurde, verweist der korrigierte Absatz nun auf nur noch bis zu 720p, wenn es darum geht, Inhalte der Apple Vision Pro auch auf AirPlay-Geräten wie dem Apple TV, dem iPhone oder dem Mac anzuzeigen.

Dafür lassen sich die Inhalte auch auf älteren Apple TV-Modelle spiegeln und setzen nicht das Vorhandensein der neuesten Set-Top-Box aus Cupertino voraus.

160.000 und 180.000 verkaufte Geräte

Apple soll die initial verfügbaren Geräte der Apple Vision Pro in gerade mal 20 Minuten ausverkauft haben und dürfte in diesem Zeitraum zwischen 160.000 und 180.000 Einheiten an den Mann gebracht haben.

Unklar ist, ob es sich dabei lediglich um den ersten Ansturm gehandelt hat oder ob die Nachfrage weiter anhält. So verharrt die Apple Vision Pro derzeit noch immer bei einer Lieferzeit von etwa sieben Wochen. Ein Zeitraum, der bereits rund 20 Minuten nach dem Beginn der Vorbestellung angegeben wurde und sich seitdem nicht mehr verlängert hat.

Apple-Analysten merken an, dass die anfangs sehr starke Nachfrage möglicherweise auch schnell wieder nachgelassen hat.